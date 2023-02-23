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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федосеев Лаврентий Дормидонтович
Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федосеев Даниил Дормидонтович
Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федосеев Иван Дормидонтович
Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Федосеева
Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт
Смерть
Неизвестно