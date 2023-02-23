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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Федосеев Лаврентий Дормидонтович

Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Федосеев Даниил Дормидонтович

Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федосеев Иван Дормидонтович

Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Федосеева

Отец ребёнка: Федосеев Дормидонт

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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