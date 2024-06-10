Хиневич (Г?) Акилина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиневич (Г?) Акилина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
19.02.1900

Сын: Хиневич Тимофей Сильвестрович

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: Хиневич (Хиневич) Мелания Сильвестровна

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
06.06.1902

Сын: Хиневич Кирилл Сильвестрович

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Хиневич Иоанн Сильвестрович

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Хиневич (Хиневич) Параскева Сильвестровна

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
22.01.1910

Дочь: Хиневич (Хиневич) Ксения Сильвестровна

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Хиневич Георгий Сильвестрович

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: Хиневич (Хиневич) Мария Сильвестровна

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Сильвестровна

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Рождение ребёнка
04.03.1918

Сын: Хиневич Павел Сильвестрович

Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров

Смерть
Неизвестно

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