Хиневич (Г?) Акилина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Хиневич Тимофей Сильвестрович
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Дочь: Хиневич (Хиневич) Мелания Сильвестровна
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Сын: Хиневич Кирилл Сильвестрович
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Сын: Хиневич Иоанн Сильвестрович
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Дочь: Хиневич (Хиневич) Параскева Сильвестровна
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Дочь: Хиневич (Хиневич) Ксения Сильвестровна
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Сын: Хиневич Георгий Сильвестрович
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Дочь: Хиневич (Хиневич) Мария Сильвестровна
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Сильвестровна
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров
Сын: Хиневич Павел Сильвестрович
Отец ребёнка: Хиневич Сильвестр Макаров