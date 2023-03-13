Чернышевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышевъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чернышевъ Иванъ

Мать: Чернышева Марфа Алексеева

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