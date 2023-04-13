(Вотякова) Агрипина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Акилина Самсонова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1768
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1772
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1776
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Самсонова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно