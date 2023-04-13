(Вотякова) Агрипина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Агрипина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1767 г.р.
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1779 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Акилина Самсонова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Самсонова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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