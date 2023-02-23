Дурасова Надежда Горшенина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова Надежда Горшенина

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Место рождения

город Кузнецк

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

город Кузнецк
мещанка
Бракосочетание
10.?.1889

Муж: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1890

Сын: Дурасов Константин Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1892

Сын: Дурасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Дурасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1896

Сын: Дурасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Дурасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1899

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1902

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1906

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Дурасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Сын: Дурасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1912

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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