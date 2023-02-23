Дурасова Надежда Горшенина
Место рождениягород Кузнецк
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дурасов Константин Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Сын: Дурасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дурасов (надзиратель Больниц) Иван Иванович