Челяпина Валентина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челяпина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челяпин Алексей Генадьевич

Отец ребёнка: Челяпин Генадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челяпин Генадий Васильевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Челяпина Юлия Генадьевна

Отец ребёнка: Челяпин Генадий Васильевич

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