Челяпина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челяпин Алексей Генадьевич
Отец ребёнка: Челяпин Генадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Челяпина Юлия Генадьевна
Отец ребёнка: Челяпин Генадий Васильевич