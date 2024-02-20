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(Калафат) Кириакия Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.01.1896

Дата смерти

15.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1896

Отец: Калафат Иван Харлампиевич

Мать: Калафат Мария Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.03.1897
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - диарея
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