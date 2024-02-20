Романько (Виенко) Екатерина Никифоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1930
Рождение ребёнка
05.03.1931
Дочь: (Романько) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Романько Павел Маркович
Смерть
Неизвестно