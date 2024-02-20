Романько (Виенко) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романько (Виенко) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1930

Муж: Романько Павел Маркович

Рождение ребёнка
05.03.1931

Дочь: (Романько) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Романько Павел Маркович

Смерть
Неизвестно

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