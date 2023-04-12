Ищенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1998

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ищенко Сергей

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ищенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Сергей

Смерть
Неизвестно
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