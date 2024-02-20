Андросов / Андрусов / Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Федор Степанович

Андросов / Андрусов / Федор Степанович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

Около ?.01.1859

Дата смерти

16.07.1860

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1859

Отец: Андрусов / Андросов / Степан Тимофеевич

Мать: ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
16.07.1860
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close