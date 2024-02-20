Андросов / Андрусов / Федор Степанович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рожденияОколо ?.01.1859
Дата смерти16.07.1860
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1859
Отец: Андрусов / Андросов / Степан Тимофеевич
Мать: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
16.07.1860
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки