Медвежова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медвежова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1870

Сын: Медвежов Гурий Кириллович

Отец ребёнка: Медвежов (дворовый) Кирилл Матвеевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медвежов (дворовый) Кирилл Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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