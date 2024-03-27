Севостьянова Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Георгий Фомин

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Севостьянова) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Севостьянов Георгий Фомин

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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