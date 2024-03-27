Севостьянова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Севостьянова) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Севостьянов Георгий Фомин
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно