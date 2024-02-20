(Черкас) Евгения Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения15.07.1895
Дата смерти25.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895
Отец: Черкас Григорий Трифонович
Мать: Черкас Мария Артемьева
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-72,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
25.12.1895
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь , м/к 1895г,лист-108,зап-40,ГАДО , Ф - 426-1-7