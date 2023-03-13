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(Бакланова) Катерина
(Бакланова) Катерина
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Баклановъ Дмитрий
1767 г.р.
Мать
Бакланова (Шлемова) Авдотья
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Баклановъ Дмитрий
Мать:
Бакланова Авдотья
Дурасовка
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