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(Бакланова) Катерина

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Баклановъ Дмитрий

Мать: Бакланова Авдотья

Дурасовка
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