Лутохина Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Лутохин Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Лутохин Василий Семенович
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно