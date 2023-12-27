Лутохина Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутохина Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Лутохин Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Лутохин Василий Семенович

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутохин Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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