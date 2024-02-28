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Ишков Даниил Фролов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ишков Фрол Федоров

Мать: Ишкова Мария Савельева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Ишкова Александра Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Ишков Димитрий Данилов

Мать ребёнка: Ишкова Александра Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.05.1905

Жена: Ишкова Дарья Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Ишкова Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.05.1910

Сын: Ишков Михаил Данилов

Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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