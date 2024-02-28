Ишков Даниил Фролов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ишков Фрол Федоров
Мать: Ишкова Мария Савельева
Бракосочетание
27.01.1903
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1903
Мать ребёнка: Ишкова Александра Федорова
Бракосочетание
09.05.1905
Жена: Ишкова Дарья Михайлова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Ишкова Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
15.05.1910
Сын: Ишков Михаил Данилов
Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Ишкова Дарья Михайлова
Смерть
Неизвестно