Касьян Лукьян
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1885
Дочь: Денисенко Акилина Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Руновская Тина Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Шепель Марина Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Бондаренко Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно