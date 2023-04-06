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Касьян Лукьян

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1885

Дочь: Денисенко Акилина Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Касьян Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Руновская Тина Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Шепель Марина Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Касьян Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Бондаренко Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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