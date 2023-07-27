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Торопов Иван Александрович

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Место рождения

Смоленская обл

Дата рождения

06.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948

Отец: Торопов Александр

Мать: не указана

Смоленская обл
Рождение ребёнка
20.09.1969

Сын: Торопов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна

Рождение ребёнка
11.11.1974

Сын: Торопов Александр Иванович

Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна

д.Буланова Ирбитский район
Рождение ребёнка
01.12.1978

Дочь: Борисова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна

Кириллова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.?.?

Дочь: Пучко (торопова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна

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