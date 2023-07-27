Торопов Иван Александрович
Место рожденияСмоленская обл
Дата рождения06.07.1948
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1948
Отец: Торопов Александр
Мать: не указана
Смоленская обл
Рождение ребёнка
20.09.1969
Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна
Рождение ребёнка
11.11.1974
Сын: Торопов Александр Иванович
Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна
д.Буланова Ирбитский район
Рождение ребёнка
01.12.1978
Дочь: Борисова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна
Кириллова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.?.?
Дочь: Пучко (торопова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Торопова Таисия Виссарионовна