Лупов Михаил Никитич
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1829
Дата смерти29.05.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупов Константин Михаилович
Мать ребёнка: не указана
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
29.05.1888
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область