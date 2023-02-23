Лупов Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупов Михаил Никитич

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

29.05.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупов Константин Михаилович

Мать ребёнка: не указана

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
29.05.1888
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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