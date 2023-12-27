Матрона Спиридоновна
Место рождениядеревня Чертаново
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Чертаново
Рождение ребёнка
01.06.1822
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Герасимович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.08.1824
Дочь: Ефимия Васильвена
Отец ребёнка: Василий Герасимович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер