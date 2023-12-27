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Матрона Спиридоновна

Место рождения

деревня Чертаново

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Чертаново
Рождение ребёнка
01.06.1822

Дочь: Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Герасимович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.08.1824

Дочь: Ефимия Васильвена

Отец ребёнка: Василий Герасимович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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