Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремина (Червякова) Анастасия Гавриловна

Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917

Отец: Червяков Гавриил Сильвестров

Мать: Червякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1938

Сын: Дремин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дремин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дремин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Дремин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люксин Семен Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close