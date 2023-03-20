Дремина (Червякова) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917
Рождение ребёнка
26.03.1938
Отец ребёнка: Дремин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дремин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Дремин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно