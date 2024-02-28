Голунихина (Титова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1900 ст.
Дочь: Гавриилова-Ганина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.
Сын: Гавриилов-Илюхин-Ганин Стефан Иванович
Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Сын: Гавриилов-Ганин Максим Иванович
Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно