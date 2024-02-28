Голунихина (Титова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голунихина (Титова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Муж: Гавриилов-Ганин Иван Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1900 ст.

Дочь: Гавриилова-Ганина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.

Сын: Гавриилов-Илюхин-Ганин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Сын: Гавриилов-Ганин Максим Иванович

Отец ребёнка: Гавриилов-Ганин Иван Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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