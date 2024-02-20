Челбарах Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челбарах Лидия Феофановна
УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челбарах Лидия Феофановна
УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Смерть
2014