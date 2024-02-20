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Челбарах Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Челбарах Илья Васильевич

Мать: Челбарах Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челбарах Лидия Феофановна

УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челбарах Лидия Феофановна

УССР Донецкая обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Смерть
2014
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