НеизвестноАкима1Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НеизвестноАкима1Жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Ермолай Акимов

Отец ребёнка: Аким Федоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Кирил Акимов

Отец ребёнка: Аким Федоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алистарх Акимов

Отец ребёнка: Аким Федоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Лаврентий Акимов

Отец ребёнка: Аким Федоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Федоров

Смерть
Неизвестно
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