НеизвестноАкима1Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ермолай Акимов
Отец ребёнка: Аким Федоров
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кирил Акимов
Отец ребёнка: Аким Федоров
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алистарх Акимов
Отец ребёнка: Аким Федоров
Рождение ребёнка
1745
Сын: Лаврентий Акимов
Отец ребёнка: Аким Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Федоров
Смерть
Неизвестно