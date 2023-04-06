Калачев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калачев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Калачев ВАсилий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Калачев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана