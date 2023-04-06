Калачев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калачев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Калачев Петр Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Калачев Федор Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Калачев ВАсилий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Калачев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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