Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1907

Сын: Чекалин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1923

Сын: Чекалин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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