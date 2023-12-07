Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1907
Сын: Чекалин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1923
Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Чекалин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно