Кутуков Петр Харитонович
Место рождения
Дата рождения17.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.05.1886
Рождение, крещение: запись о рождении №24, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.05.1886
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы безсрочнотпускной унтер-офицер Никифор Петров Перов [ро... Показать все
Смерть
Неизвестно