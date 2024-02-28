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Кутуков Петр Харитонович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886

Отец: Кутуков Харитон Ионович

Мать: Кутукова Агафья Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №24, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.05.1886
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы безсрочнотпускной унтер-офицер Никифор Петров Перов [ро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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