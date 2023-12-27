Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1910

Сын: Корчиго Трофим Митрофанович

Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Корчиго Георгий Митрофанович

Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович

Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибисова Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович

Брянская область Почепский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович

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