Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1910
Сын: Корчиго Трофим Митрофанович
Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович
Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
04.04.1914
Сын: Корчиго Георгий Митрофанович
Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович
Брянская обл., Почепский р-н, д. Пальники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чибисова Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович
Брянская область Почепский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчиго Митрофан Кириллович