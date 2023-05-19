Некрасова (-) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1897

Сын: Некрасов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Некрасов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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