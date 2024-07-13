Бессонова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан