Капканенко (Притуленко) Полина (Поля) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капканенко (Притуленко) Полина (Поля) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притуленко Алексей

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капканенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Капканенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Капканенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Grenz Логинова (Капканенко) Rosa (Евдокия (Дуся)) Николаевна

Отец ребёнка: Капканенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капканенко Николай

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