Капканенко (Притуленко) Полина (Поля) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Притуленко Алексей
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капканенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Капканенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Капканенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Grenz Логинова (Капканенко) Rosa (Евдокия (Дуся)) Николаевна
Отец ребёнка: Капканенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капканенко Николай