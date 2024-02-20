Балжи (Кондратьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи (Кондратьева) Мария Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.
Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.10.1869

Муж: Балжи Митрофан Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.05.1870

Сын: Балжи Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.06.1872

Муж: Хараджи Кузьма / 3-Й Брак /

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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