(Баканова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баканова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакановъ Сидоръ

Мать: Баканова, Сударчикова Мавра

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