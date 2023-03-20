Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Душечкин Ерофей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1912 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1916 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гавриков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.04.1929
Сын: Гавриков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
30.04.1932
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно