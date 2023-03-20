Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Душечкин Ерофей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1912 ст.

Муж: Абрамов Григорий Тимофеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1916 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гавриков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
18.04.1929

Сын: Гавриков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
30.04.1932

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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