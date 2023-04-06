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Цуриков Иван Алексеевич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

06.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Цуриков Алексей

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
До 1937

Дочь: ?

Мать ребёнка: Цурикова Мария Егоровна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Цуриков Алексей (Лёня) Иванович

Мать ребёнка: Цурикова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цурикова Мария Егоровна

Смерть
06.06.1943
Чернецово, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
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