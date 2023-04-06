Цуриков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти06.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Цуриков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1937
Дочь: ?
Мать ребёнка: Цурикова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
?.08.1938
Сын: Цуриков Алексей (Лёня) Иванович
Мать ребёнка: Цурикова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цурикова Мария Егоровна
Смерть
06.06.1943
Чернецово, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне