Поварницын Ларiон Иванов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Поварницын Иван Алексеев
Мать: Наталья Данилова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Поварницын Авраамiй Ларiонов
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
19.11.1835
Сын: Поварницын Стефан Ларiонов
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
04.02.1842
Дочь: Агафiя Ларiонова
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
01.12.1843
Сын: Поварницын Николай Ларiонов
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
02.01.1850
Дочь: Домника Ларiонова
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поварницына Параскева Ларiонова
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ларiонова
Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно