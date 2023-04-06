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Поварницын Ларiон Иванов

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Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Поварницын Иван Алексеев

Мать: Наталья Данилова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Поварницын Авраамiй Ларiонов

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1835

Сын: Поварницын Стефан Ларiонов

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1842

Дочь: Агафiя Ларiонова

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1843

Сын: Поварницын Николай Ларiонов

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.01.1850

Дочь: Домника Ларiонова

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поварницына Параскева Ларiонова

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ларiонова

Мать ребёнка: Гликерiя Ульянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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