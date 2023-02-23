(из Никитино) Матрена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1795
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1805
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егоров
Смерть
Неизвестно