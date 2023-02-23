(из Никитино) Матрена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Никитино) Матрена Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

До 1795 г.р.
1805 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1795

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Егоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1805

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егоров

Смерть
Неизвестно
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