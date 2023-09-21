Якимцьо Акилина Сампсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сампсон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимцьо Степан
Место жительства
1893
Восприемник
12.09.1893 ст.
Крещение Феодоры Демчан Села Чесновского Раковца житель запасный рядовой Тихон Иванов Демчан и его законная жена Мария Сампсонова , оба православного исповедания Восприемники: того же села запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно