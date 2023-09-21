Якимцьо Акилина Сампсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимцьо Акилина Сампсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сампсон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимцьо Степан

Место жительства
1893
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
12.09.1893 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Феодоры Демчан Села Чесновского Раковца житель запасный рядовой Тихон Иванов Демчан и его законная жена Мария Сампсонова , оба православного исповедания Восприемники: того же села запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно

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