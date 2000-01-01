Переседова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Переседов Ларион

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
1814

Сын: Переседов Тихон

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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