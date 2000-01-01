Переседова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Переседов Ларион
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Переседов Тихон
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Дмитрий
Смерть
Неизвестно