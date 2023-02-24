Иванов Петр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Петр Никифорович

Иванов Петр Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1881

Отец: Иванов Никифор Васильевич

Мать: Мария Васильева

Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: Феврония Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
11.06.1903

Сын: Иванов Модест Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close