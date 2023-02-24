Иванов Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1881
Отец: Иванов Никифор Васильевич
Мать: Мария Васильева
Рождение ребёнка
29.12.1900
Дочь: Мелания Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
28.06.1902
Дочь: Феврония Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
11.06.1903
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно