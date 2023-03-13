Киселева Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Матрена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Киселевъ Максимъ

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Киселевъ Яковъ

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Петръ

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