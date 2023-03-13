Киселева Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Киселевъ Максимъ
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Киселевъ Яковъ
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Петръ