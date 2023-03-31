Родин Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Родина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Дмитрий Александрвич

Мать ребёнка: Родина Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Татьяна Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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