Дегтярев Анаталий Григорьевич 29.04.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярев Анаталий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1962

Дата смерти

01.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1992

Сын: Дегтярев Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.2008

Дочь: Дегтярева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна

Смерть
01.01.2014

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