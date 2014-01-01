Дегтярев Анаталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1962
Дата смерти01.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1992
Сын: Дегтярев Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.2008
Дочь: Дегтярева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна
Смерть
01.01.2014