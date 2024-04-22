Тарабрина (Пирожкова) Агафья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Пирожкова) Агафья Акимовна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1861

Дата смерти

22.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861

Отец: Пирожков Аким Андреевич

Мать: не указана

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1879

Муж: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1880

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Тарабрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1893

Сын: Тарабрин Василий Семенович

Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1896

Сын: Тарабрин Павел Семенович

Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1900

Сын: Тарабрин Петр Семенович

Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.10.1912
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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