Тарабрина (Пирожкова) Агафья Акимовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1861
Дата смерти22.10.1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1861
Отец: Пирожков Аким Андреевич
Бракосочетание
20.01.1879
Рождение ребёнка
05.01.1880
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович
Рождение ребёнка
14.07.1882
Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович
Рождение ребёнка
25.11.1893
Сын: Тарабрин Василий Семенович
Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович
Рождение ребёнка
18.12.1896
Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович
Рождение ребёнка
11.01.1900
Отец ребёнка: Тарабрин Семен Родионович
Смерть
22.10.1912