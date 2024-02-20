Золото Трофим Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.06.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-117,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-118
Смерть
Неизвестно