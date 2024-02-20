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Золото Трофим Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.06.1878

Жена: Золото Улита Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-117,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-118
Смерть
Неизвестно
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