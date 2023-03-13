Максимова Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимовъ Михаилъ