Максимова Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Максимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Максимовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимовъ Михаилъ

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