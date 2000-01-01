Смалий Федор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмалий Федор Прокофьевич

Смалий Федор Прокофьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Смалий Прокофий

Мать: Смалий Ульяна

Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close