Логунов Архип Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Логунов Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова Анна Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Логунов Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Петровский, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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