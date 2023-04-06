Бусарева (Гудкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Гудкова) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.06.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1855

Отец: Гудковъ Степанъ

Мать: Гудкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.07.1875

Муж: Бусаревъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1879

Сын: Бусаревъ Василий

Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Бусаревъ Максимъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1888

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1893

Дочь: Бусарева Евдокия

Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ

Александровка
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