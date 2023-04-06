Бусарева (Гудкова) Федосья
Место рождения
Дата рождения01.06.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1855
Отец: Гудковъ Степанъ
Мать: Гудкова Евдокия
Бракосочетание
13.07.1875
Муж: Бусаревъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.12.1879
Сын: Бусаревъ Василий
Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1884
Сын: Бусаревъ Максимъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.07.1888
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1893
Дочь: Бусарева Евдокия
Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ
Александровка