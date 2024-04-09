(2Я Жена) Улита Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Потылицына) Ефимия Данилова
Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев
Рождение ребёнка
?.06.1849
Дочь: (Потылицына) Аксинья Данилова
Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Потылицына) Валентина Данилова
Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев
Рождение ребёнка
26.09.1857
Сын: Потылицын Дмитрий Даниилов
Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев
Смерть
Неизвестно