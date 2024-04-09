(2Я Жена) Улита Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(2Я Жена) Улита Семенова

(2Я Жена) Улита Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Даниил Прокопиев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Потылицына) Ефимия Данилова

Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1849

Дочь: (Потылицына) Аксинья Данилова

Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Потылицына) Валентина Данилова

Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1857

Сын: Потылицын Дмитрий Даниилов

Отец ребёнка: Потылицын Даниил Прокопиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.